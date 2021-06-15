Advertisements

ألمانيا: نريد أن تلغي أوروبا وأميركا المزيد من الرسوم الجمركية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

أشاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الثلاثاء 15 يونيو، بهدنة اتفق عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في نزاعهما الذي مضى عليه  17 عاما بشأن دعم صناعة الطائرات، قائلا إنه ينبغي للجانبين كليهما أن يلغيا أكبر عدد ممكن من الرسوم الجمركية.

وقال ألتمانير، المقرب من المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، "هذا الاتفاق إشارة مهمة إلى التعاون بين جانبي الأطلسي والبداية الجديدة للعلاقات فيما بينهما".

وقال "نحتاج إلى عدد أقل من الرسوم الجمركية وليس المزيد من الرسوم لأنه في نهاية المطاف الرسوم الجمركية تسبب ضررا لجانبي الأطلسي كليهما"، مضيفا أن الاتفاق مبعث ارتياح كبير للمصدرين الألمان الذين يخضعون لرسوم جمركية خاصة في النزاع بشأن دعم صناعة  الطائرات.

أخبار تهمك

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام سموحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:24 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:28 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة