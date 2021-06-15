ألمانيا: نريد أن تلغي أوروبا وأميركا المزيد من الرسوم الجمركية





أشاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الثلاثاء 15 يونيو، بهدنة اتفق عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في نزاعهما الذي مضى عليه 17 عاما بشأن دعم صناعة الطائرات، قائلا إنه ينبغي للجانبين كليهما أن يلغيا أكبر عدد ممكن من الرسوم الجمركية.





وقال ألتمانير، المقرب من المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، "هذا الاتفاق إشارة مهمة إلى التعاون بين جانبي الأطلسي والبداية الجديدة للعلاقات فيما بينهما".





وقال "نحتاج إلى عدد أقل من الرسوم الجمركية وليس المزيد من الرسوم لأنه في نهاية المطاف الرسوم الجمركية تسبب ضررا لجانبي الأطلسي كليهما"، مضيفا أن الاتفاق مبعث ارتياح كبير للمصدرين الألمان الذين يخضعون لرسوم جمركية خاصة في النزاع بشأن دعم صناعة الطائرات.



