انخفاض مخزونات الشركات الأميركية في أبريل مع ارتفاع المبيعات





تراجعت مخزونات الشركات الأمريكية في أبريل وانخفض المعروض بوتيرة أكثر حدة مما كان متوقعا في البداية وسط نقص في المواد الخام يضعف إنتاج السيارات وسلع أخرى.





وقالت وزارة التجارة الثلاثاء 15 يونيو، إن مخزونات الشركات انخفضت 0.2% بعد أن زادت بنفس النسبة في مارس.





والمخزونات عنصر رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع المخزونات 0.1%.





وعلى أساس سنوي، هبطت المخزونات 3.6% في أبريل، وانخفضت مخزونات التجزئة 1.8% في أبريل وليس بنسبة 1.6% التي توقعها تقرير نُشر الشهر الماضي، وجاء ذلك بعد انخفاض بلغ 1.4% في مارس.





وتراجعت مخزونات السيارات7.5%، وتتناقص مخزونات السيارات لأن إنتاجها تأثر بشدة من النقص العالمي في أشباه الموصلات.





ونمت مخزونات التجزئة، مع استبعاد السيارات، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 0.6% بدلا من 0.5% كما كان مقدرا الشهر الماضي.





وزادت مخزونات الجملة 0.8% في أبريل، وارتفعت المخزونات لدى الشركات الصناعية 0.3%.