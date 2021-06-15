Advertisements

انخفاض مخزونات الشركات الأميركية في أبريل مع ارتفاع المبيعات

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
Advertisements

تراجعت مخزونات الشركات الأمريكية في أبريل وانخفض المعروض بوتيرة أكثر حدة مما كان متوقعا في البداية وسط نقص في المواد الخام يضعف إنتاج السيارات وسلع أخرى.

وقالت وزارة التجارة الثلاثاء 15 يونيو، إن مخزونات الشركات انخفضت 0.2% بعد أن زادت بنفس النسبة في مارس.

والمخزونات عنصر رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع المخزونات 0.1%.

وعلى أساس سنوي، هبطت المخزونات 3.6% في أبريل، وانخفضت مخزونات التجزئة 1.8% في أبريل وليس بنسبة 1.6% التي توقعها تقرير نُشر الشهر الماضي، وجاء ذلك بعد انخفاض بلغ 1.4% في مارس.

وتراجعت مخزونات السيارات7.5%، وتتناقص مخزونات السيارات لأن إنتاجها تأثر بشدة من النقص العالمي في أشباه الموصلات.

ونمت مخزونات التجزئة، مع استبعاد السيارات، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 0.6% بدلا من 0.5% كما كان مقدرا الشهر الماضي.

 وزادت مخزونات الجملة 0.8% في أبريل، وارتفعت المخزونات لدى الشركات الصناعية 0.3%.

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام سموحة

منذ ساعة و نصف

الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:24 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:28 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة