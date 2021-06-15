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الأرجنتين تقترب من اتفاق لاستئناف صادرات لحوم الأبقار

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
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قال مسؤولون الثلاثاء 15 يونيو، إن المحادثات بين صانعي السياسات في الأرجنتين ومسؤولي صناعة اللحوم تسير قدما للوصول إلى اتفاق لاستئناف الصادرات، وذلك قبل أيام من موعد انتهاء تعليق للشحنات الدولية فرضته الحكومة.

وأوقفت الأرجنتين، ثاني أكبر موًرد للحوم الأبقار إلى الصين بعد البرازيل، الصادرات لمدة شهر في منتصف مايو بينما تصارع تضخما محليا جامحا.

ويتفاوض مصدًرو اللحوم منذ ذلك الحين من أجل رفع القيود وسط مخاوف من احتمال تمديدها.

وبحسب بيانات رسمية، قفزت أسعار اللحوم في الأرجنتين في الاثني عشر شهرا حتى نهاية أبريل ما بين 60% إلى 70%.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2021، جرى تصدير 28.8% من 965 ألف و286 طنا من لحوم الأبقار المنتجة في الأرجنتين، منها 76.6% ذهبت إلى الصين، بحسب أرقام وزارة الزراعة.

وتسجل أسعار لحوم الأبقار ارتفاعات حادة حول العالم بينما تزداد الواردات الصينية وتقفز تكلفة علف الماشية وسط صعود أسعار الحبوب.

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