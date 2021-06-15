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السفير ماجد عبد الفتاح يكشف أليات تنفيذ قرار الجامعة العربية حول ازمة سد النهضة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية في الامم المتحدة، عن آليات إنفاذ مخرجات قرارات إجتماعات وزارة الخارجية العرب حول أزمة سد النهضة في مجلس الامن، قائلًا: "آليات التحرك وشكله إنفاذا لقرار وزراء خارجية العرب لم يحدد حتى الان...لازلنا ننتظر الصيغة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون الجامعة العربية". 

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية ":on"، مساء الثلاثاء،: "هناك محاذير يجب سردها والحديث عنها، بداية من موقف الدول النامية والدول السبعة والسعبين في مقدمتها الصين والتي تتبنى فكرة عدم الزج بقضايا التنمية في مجلس الامن، وهو موقف عام لكافة القضايا التنموية:

وذكر ان من اهم المحاذير والتحديات أن الاتحاد الافريقي حتى اللحظة لم يبلغ مجلس الامن بنتائج المفاوضات حتى الان حيث أن مجلس الامن بحاجة للاستماع للاتحاد الافريقي، للتعرف على أهم ما توصلت له نتائج المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الافريقي.

وأوضح انه لا يجب إنتظار أن يخرج قرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع، والذي يتعلق بفرض عقوبات وغيره قائلًا: " هذه قضية تنموية تخضع لمباحثات مختلفة لكن دور مجلس الامن مهم في الحيلولة دون تدهور الاوضاع لاي شكل من المواجهات ".

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