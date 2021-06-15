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بعد التحرش بفتاة في مطار القاهرة.. لميس الحديدي: "كل اللي هيتحرش هيتصور"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الاعلامية لميس الحديدي الاعلامية، إن هناك فتاة تعرضت للتحرش في مطار القاهرة، حيث قام أحد الاشخاص بتصويرها من الخلف، وتمكنت السلطات من القبض عليه، وتم إيقاف العامل في مطار القاهرة، معقبة: "بشكر سلطات المطار ووزير الطيران". 

ووجهت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، رسالتها لمن تعرضن للتحرش: " لكل سيدة تعرضت للتحرش ما تخفيش، المتحرش شخص جبان ومجرم وصوري المجرم". 

وإختتمت برسالة للمتحرشين: "كل ما هتتحرش هتتصور وتتفضح وتتجرس، البنات ماعدتش بتخاف، وهتقع في طائلة القانون كل من سيتم تصويره وهو يقوم بالتحرش أو هتك العرض سواء لفتاة أو سيدة لطفل سيتم القبض عليه، كما حدث خلال الايام الماضية من خلال عدد من الوقائع بهذا الصدد، مؤكدة أن عالم التكنولوجيا العصر ووسائله اصبح هو عنوان الرسالة في عالمنا الجديد ". 

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