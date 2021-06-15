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أسعار النفط تواصل الارتفاع لأعلى مستوياتها منذ عامين

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
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صعدت أسعار النفط الثلاثاء 15 يونيو، حوالي 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين بدعم من توقعات بتعاف سريع للطلب في النصف الثاني من 2021 .

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.13 دولار، أو 1.6% ، لتسجل عند التسوية 73.99 دولار للبرميل.

وأثناء الجلسة قفز خام القياس العالمي إلى 74.07 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019 .

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.24 دولار، أو 1.8%، إلى 72.12 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 72.19 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.
 
وتلقت الأسعار دعما بعد أن قالت أكبر شركتين لتجارة النفط في العالم اليوم إنهما تتوقعان أن تبقى أسعار الخام فوق 70 دولارا للبرميل مع توقع عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من 2022.

ويتوقع راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيتول التجارية أن يتحرك النفط بين 70 دولارا و80 دولارا للبرميل في الفترة المتبقية من 2021 بدعم من توقعات بأن مجموعة أوبك+ لكبار منتجي الخام ستبقي على انضباط الإمدادات، حتى مع احتمال أن تستأنف إيران صادراتها من الخام إذا عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اتفاق نووي مع طهران.

وقال جيريمي وير الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا التجارية إنه توجد فرصة معقولة لأن تصل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بسبب تراجع الاحتياطيات قبل أن يصل العالم إلى ذروة الطلب النفطي.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق هذا اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأميركية هبطت حوالي 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في رابع هبوط أسبوعي على التوالي.

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