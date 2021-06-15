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وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز إلى 19 مليون وحدة خلال 3 سنوات

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية حققت نجاح كبير في القطاع، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة لتوصيل الغاز للمنازل.

وأضاف "الملا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن هناك إستراتيجية للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر خلال سبع سنوات قامت بتوصيل الغاز إلى 6 مليون وحدة سكنية، موضحًا أن نفس هذا العدد وصلت إليه مصر خلال الـ34 سنة الماضية.

وتابع "نسعى إلى تخطي الـ2 مليون وحدة سنويًا والوصول إلى 19 مليون وحدة وبذلك تصبح الدولة المصرية قد غطت أكثر من 80% من عدد الوحدات المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية".

واستطرد "تم جدولة المديونية للشركات وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين، ونعمل على توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما نقوم بشكل مستمر بأعمال البحث والاستكشاف والتنقيب عن آبار الغاز".

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