أحمد كريمة: زميلة بالأزهر دعت لـ"بدع غربية" في مصر

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على مدى أحقية حصول الزوجة على نصف ثروة الرجل في حالة الطلاق، قائلًا: "التشريع الإسلامي رسم الحقوق للزوج والزوجة بعقد الزواج الصحيح".



ورفض "كريمة"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، المقترح، قائلًا: "هذا الأمر بمثابة دعاوي وبدعة غربية علمانية مناهضة جملة وتفصيلًا"، فيما رفضت الإعلامية بسمة وهبة، الوصف وقالت:" بلاش كلام غربية ودعاوي باطلة، لأننا أمام نقاش.. أنا مش بصادر".



وفي إشارته للدكتور آمنة نصير، قال كريمة": "سبق لذلك إحدى الزميلات عضوة بمجلس النواب الماضي، وطالبت ببدعة غربية تريد إقحامها في قانون الأسرة بمصر.. ولا داعي ان أذكرها لأنها زميلة بالأزهر.. ونحن نعرف الأبعاد والمقاصد والأسباب".

