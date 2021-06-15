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أحمد كريمة: زميلة بالأزهر دعت لـ"بدع غربية" في مصر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على مدى أحقية حصول الزوجة على نصف ثروة الرجل في حالة الطلاق، قائلًا: "التشريع الإسلامي رسم الحقوق للزوج والزوجة بعقد الزواج الصحيح".

ورفض "كريمة"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، المقترح، قائلًا: "هذا الأمر بمثابة دعاوي وبدعة غربية علمانية مناهضة جملة وتفصيلًا"، فيما رفضت الإعلامية بسمة وهبة، الوصف وقالت:" بلاش كلام غربية ودعاوي باطلة، لأننا أمام نقاش.. أنا مش بصادر".

وفي إشارته للدكتور آمنة نصير، قال كريمة": "سبق لذلك إحدى الزميلات عضوة بمجلس النواب الماضي، وطالبت ببدعة غربية تريد إقحامها في قانون الأسرة بمصر.. ولا داعي ان أذكرها لأنها زميلة بالأزهر.. ونحن نعرف الأبعاد والمقاصد والأسباب".

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