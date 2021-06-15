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أحمد كريمة: زميلة بالأزهر دعت لـ"بدع غربية" في مصر
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:12 م
كساب أحمد
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علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على مدى أحقية حصول الزوجة على نصف ثروة الرجل في حالة الطلاق، قائلًا: "التشريع الإسلامي رسم الحقوق للزوج والزوجة بعقد الزواج الصحيح".
ورفض "كريمة"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، المقترح، قائلًا: "هذا الأمر بمثابة دعاوي وبدعة غربية علمانية مناهضة جملة وتفصيلًا"، فيما رفضت الإعلامية بسمة وهبة، الوصف وقالت:" بلاش كلام غربية ودعاوي باطلة، لأننا أمام نقاش.. أنا مش بصادر".
وفي إشارته للدكتور آمنة نصير، قال كريمة": "سبق لذلك إحدى الزميلات عضوة بمجلس النواب الماضي، وطالبت ببدعة غربية تريد إقحامها في قانون الأسرة بمصر.. ولا داعي ان أذكرها لأنها زميلة بالأزهر.. ونحن نعرف الأبعاد والمقاصد والأسباب".
ورفض "كريمة"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، المقترح، قائلًا: "هذا الأمر بمثابة دعاوي وبدعة غربية علمانية مناهضة جملة وتفصيلًا"، فيما رفضت الإعلامية بسمة وهبة، الوصف وقالت:" بلاش كلام غربية ودعاوي باطلة، لأننا أمام نقاش.. أنا مش بصادر".
وفي إشارته للدكتور آمنة نصير، قال كريمة": "سبق لذلك إحدى الزميلات عضوة بمجلس النواب الماضي، وطالبت ببدعة غربية تريد إقحامها في قانون الأسرة بمصر.. ولا داعي ان أذكرها لأنها زميلة بالأزهر.. ونحن نعرف الأبعاد والمقاصد والأسباب".
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