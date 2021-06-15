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الإمارات تفوز على فيتنام بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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تصدر منتخب الإمارات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين، بعد فوزه على فيتنام 3 / 2 اليوم الثلاثاء على ستاد زعبيل في دبي، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

وسجل أهداف المنتخب الإماراتي علي سالمين في الدقيقة 32 وعلي مبخوت في الدقيقة 40 من ركلة جزاء ومحمود خميس في الدقيقة 50فيما سجل هدفي المنتخب الفيتنامي نجوين تين لينه في الدقيقة 88 وتران مينه فونج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز ماليزيا على تايلاند 1 / صفر على ستاد آل مكتوم في دبي، وسجل هدف المباراة صفوي راسيد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وتصدر المنتخب الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة واحدة لإندونيسيا.

وحصل المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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تصفيات كأس العالم 2022 الإمارات تفوز على فيتنام بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2022 الإمارات تفوز على فيتنام بثلاثية

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