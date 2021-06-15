مصطفى الفقي يكشف مفاجأة عن دور إسرائيل في أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن هناك قوى اقليمية ودولية تدعم إثيوبيا في ازمة سد النهضة، وقد تقف إسرائيل وراء هذا الأمر، لأنها تريد أن تكون مصر في حالة قلق وصراع. معقبًا: "اسرائيل لها دور في تجميد قلب إثيوبيا في ازمة سد النهضة".



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الثلاثاء، أن كلام إثيوبيا عن عدم رغبتها تسيس أزمة سد النهضة او وتدويلها عبارة عن كلام "فارغ"، معقبة:" عايزة تفضل تتكلم في الضلمة ماحدش يعرف حاجة".



ولفت المفكر السياسي، إلى ان العرب لن يتركوا مصر والسودان وحدهما في موجهة التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة.

