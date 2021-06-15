مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الطريق ممهد لمناقشة قضية سد النهضة أمام مجلس الأمن

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن مصر والسودان هما الذين تتقدموا لعرض الموقف المتعنت الإثيوبي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة في مجلس الأمن.



وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الطريق ممهد لمناقشة قضية سد النهضة أمام مجلس الأمن.



وأكد أن هناك إرادة وسعي من الدول العربية بشأن دعم مصر والسودان في هذه القضية، مؤكدًا أنه يجب الأخذ في الاعتبار مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن.



وأشار إلى أن إثيوبيا لديها جبهات مفتوحة الحدود بسبب أزمة السد وما يحدث في إقليم تيجراي ومشكلة الانتخابات، وما تقوم به إثيوبيا حاليًا هي مواقف متصلبة بسبب الانتخابات القادمة.



وأكد أن التحركات العربية والمصرية في ملف سد النهضة لن تتوقف، مستطردًا "مجلس الأمن لن يتخذ إجراءات طارئة من أول جلسة ولابد أن يمر بمرحلة أو مرحلتين سابقة لهذه الإجراءات الطارئة".

