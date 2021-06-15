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سعد الدين الهلالي: شهادة محمد حسين يعقوب إعلان انسحاب من مجال الدعوة (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المستشار محمد السعيد الشربيني وضح المفاهيم الصحيحة للشباب في جلسة الاستماع لشهادة محمد حسين يعقوب اليوم.

وأضاف "الهلالي" خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشيخ محمد حسين يعقوب أضاع فرصة للاتجاه السلفي لتصحيح الأفكار المغلوطة، متابعا أن الدين في قلوب المصريين باختيارهم والدين لله والشيخ محمد حسين يعقوب هاوي، والتيارات الدينية تقوم على الفوقية والطبقية.

وأوضح أن الشيخ محمد حسين يعقوب ينتقى الفكر الذي يريده ويطرحه للناس والشيخ محمد حسين يعقوب لم يعرف من هي الفئة الممتنعة رغم أنه يمارس الخطابة وكان يجب أن يوضح من هي الفئة الممتنعة، لافتًا إلى وظيفة العلماء هي تعليم وتنوير المواطنين واعترف الشيخ حسين يعقوب أن سيد قطب شاعرا وأديبا وليس فقيها.

وأكد الهلالي، أن شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب هي بمثابة شهادة انسحابه من مجال الدعوة فكيف لا يعرف حكم هدم المساجد والكنائس والأضرحة ولا حكم المرتد، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو صححت الكثير من المفاهيم أمام المواطنين مشيرا إلى أن الإخوان تجار دين هدفهم الوصول للحكم.

وأكمل أن الفكر السلفي يقوم على تقسيم المجتمع إلى 3 فئات والتقسيم إلى علماء وعوام يهدف إلى سوق الناس باسم الدين ولا بد من دراسة الفكر السلفي بتفاصيله، مؤكدًا أنه يجب على الأزهر والكنيسة والإفتاء والأوقاف والإعلام تحمل مسئولياتهم لبناء الإنسان فلا بد أن يستقيم المواطن في حياته ليصلح المجتمع.

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