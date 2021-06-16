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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-6-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:00 ص
شريف بدر
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واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع اليوم الأربعاء، مع استمرار التذبذب الهابط في البورصة الدولية للمعدن الأصفر وخسر الجرام نحو 4 جنيهات في كافة الأعيرة ونستعرض فيما يلى سعر الذهب في سوق الصاغة.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 684 جنبه.
عيار 21 سجل 798 جنيه.
عيار 24 سجل 912 جنبه.
الجنيه الذهب 6384 جنيها.
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