أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-6-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع اليوم الأربعاء، مع استمرار التذبذب الهابط في البورصة الدولية للمعدن الأصفر وخسر الجرام نحو 4 جنيهات في كافة الأعيرة ونستعرض فيما يلى سعر الذهب في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم:





عيار 18 سجل 684 جنبه.

عيار 21 سجل 798 جنيه.

عيار 24 سجل 912 جنبه.

الجنيه الذهب 6384 جنيها.



