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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-6-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع اليوم الأربعاء، مع استمرار التذبذب الهابط في البورصة الدولية للمعدن الأصفر وخسر الجرام نحو 4 جنيهات في كافة الأعيرة ونستعرض فيما يلى سعر الذهب في سوق الصاغة.
 
أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 684 جنبه.
 
عيار 21 سجل 798 جنيه.
 
عيار 24 سجل 912 جنبه.
 
الجنيه الذهب 6384 جنيها.
 

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