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طارق الشيخ يطرح برومو أغنيته "القلوب طرحت حجارة"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يتعاون النجم طارق الشيخ في أغنية جديدة تحمل إسم "القلوب طرحت حجارة" من ألحانه وكلمات ناصر جلال وتوزيع زيزو فاروق وستوديو احمد جودة ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على اليوتيوب، وتحمل عدد من المفاجآت .
وطرح طارق برومو الاغنية وتقول كلماتها :
اللى خلى الحلو حادق، حتى لو بالظلم بادىء في ناس من ضعفها بتنافق على الأصيل ليه بتعيبى، القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة والجروح حتسيب امارة، بتقوليلى معتش فارق .
وقرر المطرب طارق الشيخ، طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" الشهر المقبل بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغان متنوعة، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.

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