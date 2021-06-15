طارق الشيخ يطرح برومو أغنيته "القلوب طرحت حجارة"





يتعاون النجم طارق الشيخ في أغنية جديدة تحمل إسم "القلوب طرحت حجارة" من ألحانه وكلمات ناصر جلال وتوزيع زيزو فاروق وستوديو احمد جودة ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على اليوتيوب، وتحمل عدد من المفاجآت .

وطرح طارق برومو الاغنية وتقول كلماتها :

اللى خلى الحلو حادق، حتى لو بالظلم بادىء في ناس من ضعفها بتنافق على الأصيل ليه بتعيبى، القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة والجروح حتسيب امارة، بتقوليلى معتش فارق .