الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدوره ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي





يتابع حاليآ كل من الناقد السينمائى "عصام زكريا" والسيناريست "محمد الباسوسي"، الاستعدادات النهائية لحفل إفتتاح الدوره ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، التي تنطلق فعالياتها غدا الأربعاء الموافق ١٦ يونيو و تستمر حتى الثلاثاء الموافق ٢٢ والتي تقام لأول مره علي شاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسماعيلية.







