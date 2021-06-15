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الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدوره ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:28 م
الفجر الفني
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يتابع حاليآ كل من الناقد السينمائى "عصام زكريا" والسيناريست "محمد الباسوسي"، الاستعدادات النهائية لحفل إفتتاح الدوره ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، التي تنطلق فعالياتها غدا الأربعاء الموافق ١٦ يونيو و تستمر حتى الثلاثاء الموافق ٢٢ والتي تقام لأول مره علي شاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسماعيلية.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان
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