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تعرف على شخصية بيومي فؤاد فى مسلسل "المماليك"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يُشارك الفنان بيومي فؤاد حالياً في مسلسل "المماليك"، ويظهر خلال أحداث المسلسل، بشخصية رجل أعمال يعشق السيدات، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.


يشار إلى أن مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.


ويذكر أن بيومي فؤاد يُشارك حاليًا في مسلسل "عودة الأب الضال"، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري.

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