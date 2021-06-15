ضبط مصنعين ملح مغشوش بالإسكندرية خلال حملات تفتيشية



وأسفرت عن ضبط مطحنة ملح بطريق البتروكيماويات يقوم بتعبئة الملح بعد إجرائها عمليات تحويلية عليه، وذلك يعتبر غش وتدليس وعليه تم التحفظ 3ألاف و٣٦٠ جوال ملح زنة الجوال ٢٥ كجم باجمالى وزن ٨٤ طن.



كما تم ضبط مصنع بقرية الكرنك بالنهضة يقوم بطباعة شكاير تعبئة الملح بدون إذن تفويض من الشركات التي تقوم بالطباعة لصالحها وهو ما يعد غش وتدليس، وتم التحفظ على عدد ٣٠٠٠ شيكارة بلاستيك فارغة مدون عليها بيانات لصالح أحد الشركات بدون تفويض من هذه الشركة.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.



شنت اليوم الثلاثاء إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع حملة الوزارة وإدارة تموين العامرية حملات على مصانع الملح.