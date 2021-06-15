فى حب ماهر يشارك فى معرض القاهرة للكتاب 2021









يشارك كتاب فى حب ماهر للكاتبة هدى زايد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 فى دورته ال 52 والكتاب صدر حديثاً عن دار ليان للنشر والتوزيع فى 200 صفحة من القطع المتوسط ويدور الكتاب حول فكرة الوفاء وكيفية التعامل مع الفقد وصرحت لنا الكاتبة هدى زايد قائلة : كتاب فى حب ماهر ليس توثيق لحياة زواج دامت عشرون عاماً فقط بل هو كتاب يعلى من قيمة الوفاء وقيمة الأسرة المصرية التى تضربها مشاكل العصر الحديث ، الكتاب يتحدث عن عطاء ماهر وشخصيته الفريدة كنموذج فريد من نوعه كأب زوج ورغم مرور عام ونصف على رحيله ولكنه ما زال متواجداً بيينا بأعماله وخصاله الكريمة .

فى حب ماهر كتاب يسبح صد التيار ويسد كل المحاولات العبثية لهدم صورة الأسرة وأهمية الزواج وتربية الأولاد ويضرب بقوة كل التريندات التى تتغذى على ضرب كل مبادىء الزواج والأسرة والعيلة .

الكتاب مجموعة من المقالات من اصدقاء ومحبى ماهر البدرى بجوار سيرة حياته بقلم زوجته هدى زايد فى تناغم ملحمى يعلى من قيمة فكرة الحفاظ على الاسرة المصرية صمام امان المجتمع ككل



