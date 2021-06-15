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"الصحة العالمية" لأول مرة تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا ستنتهي مع الوصول إلى مستويات منخفضة في الإصابة، معقبا:" ما نشهده الآن انخفاضًا، ونتمنى ان تستمر هذه الانخفاضات وفقًا للإحصائيات". 

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الثلاثاء، أن هناك مليار جرعة استخدمت حتى الآن على مستوى العالم، وهناك توسع كبير في تصنيع اللقاحات، وهذا من شانه زيادة المعروض من اللقاحات الفترة المقبلة.

وأضاف: "لو نجحنا في توفير مليار جرعة من لقاح كورونا لكل دول العالم، كما أعلنت الدول السبع الكبرى، فقد نعلن انتهاء جائحة كورونا في نهاية 2022".

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