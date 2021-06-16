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منذر رياحنة: غردنا خارج السرب في "موسى".. و هذا ما يجمعني بخالد الصاوي وآسر ياسين

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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قال الفنان منذر رياحنة في برنامج the insider العربي أن مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والذي شارك في بطولته غرد خارج السرب في شهر رمضان/ مشيراً الى أن مشاكل محمد رمضان لم تظلم العمل بل أن المسلسل موجه لفئة خاصة .

وقال للإعلامي ايلي نخلة، ان كل من يريد أن يصبح ترند يقوم بالحديث عن محمد رمضان مشيراً الى ان رمضان من أخطر الممثلين و قدم دور خرافي في " موسى "

منذر الذي قدم دور نوفل في المسلسل قال إن الشخصية أتعبته كثيراً و كشف أنه لا يحب أن يقدم هذا النوع من الشخصيات التي تتلون في المشهد نفسه .

من جهة أخرى ، يستعد منذر لتقديم مسلسل من ٨ حلقات نحن عنوان " الثمانية " يتشارك في بطولته مع خالد الصاوي و آسر ياسين .

و حول الشخصية التي سيقدمها ، قال منذر أنها شخصية غير مبالية و يقوم حالياً بزيادة وزنه ليقدمها بالطريقة التي يراها الافضل لهذا الكاركتير .

و يستعد منذر أيضاً ليقدم عمل فانتازي مع الفنان الاماراتي حبيب غلوم .

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