منذر رياحنة: غردنا خارج السرب في "موسى".. و هذا ما يجمعني بخالد الصاوي وآسر ياسين





قال الفنان منذر رياحنة في برنامج the insider العربي أن مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والذي شارك في بطولته غرد خارج السرب في شهر رمضان/ مشيراً الى أن مشاكل محمد رمضان لم تظلم العمل بل أن المسلسل موجه لفئة خاصة .



وقال للإعلامي ايلي نخلة، ان كل من يريد أن يصبح ترند يقوم بالحديث عن محمد رمضان مشيراً الى ان رمضان من أخطر الممثلين و قدم دور خرافي في " موسى "



منذر الذي قدم دور نوفل في المسلسل قال إن الشخصية أتعبته كثيراً و كشف أنه لا يحب أن يقدم هذا النوع من الشخصيات التي تتلون في المشهد نفسه .



من جهة أخرى ، يستعد منذر لتقديم مسلسل من ٨ حلقات نحن عنوان " الثمانية " يتشارك في بطولته مع خالد الصاوي و آسر ياسين .



و حول الشخصية التي سيقدمها ، قال منذر أنها شخصية غير مبالية و يقوم حالياً بزيادة وزنه ليقدمها بالطريقة التي يراها الافضل لهذا الكاركتير .



و يستعد منذر أيضاً ليقدم عمل فانتازي مع الفنان الاماراتي حبيب غلوم .