عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن اللاعب طالب من إدارة نادي بيراميدز الرحيل رسمياً عن الفريق بداية من الموسم الجديد حتى ينضم إلى صفوف النادي الأهلي الذي يرغب في ضم اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأضاف المصدر، أن اللاعب يريد حسم الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل وهي تعتبر أهم رغبة للاعب خلال الفترة الحالية.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن إبراهيم عادل نجم الفريق السماوي عقده ممتد حتي عام 2025 مع الفريق، ولكن يوجد مشكلة في عقد اللاعب وهي عدم وجود بصمة يد اللاعب على العقود المقيدة داخل إتحاد الكرة المصري.





وفوراً توجه "الفجر الرياضي" بسؤال المختصين حول هذا الموضوع وكان الرد حاسم حول هذا الأمر، وجاء الرد كالآتي: " في حالة إذا قدم اللاعب طعن على العقود المقيدة داخل إتحاد الكرة المصري بعدم صحة توقيعة، يتم إعتبار العقد المقيد لاغي، وفي حالة تقديم أي جهة أخري طعن على هذا العقد يتم إحتسابها متورطه في هذا الأمر مما يدعيها إلى إثارة البلبلة وهياج للرأي العام، ويتم محاسبتها قانونيا ".





جدير بالذكر أن إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز وقع للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

كشف مصدر مقرب من نجم نادي بيراميدز عن حقيقة طلب إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم الرحيل رسمياً عن السماوي خلال الفترة المقبلة.