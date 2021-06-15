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غلطة سراي يعلن إصابة فالكاو بفيروس كورونا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي غلطة سراي التركي اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو أصيب بفيروس كورونا ويخضع حالياً للرعاية الصحية.

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت أن "راداميل فالكاو لم يشارك في التدريب، حيث كان يخضع للرعاية الصحية من قبل فريقنا الطبي بعد أن ثبتت إصابته الأسبوع الماضي في اختبار بي سي أر بكوفيد-19".

 ولم يحدد البيان الحالة الصحية العامة للاعب الذي تعرض للعديد من الإصابات منذ توقيعه للنادي في سبتمبر 2019.

كان أخطر حادث تعرض له هو كسر في الوجه أثناء التدريبات في 11 أبريل ما تطلب تدخلاً جراحياً، على الرغم من أن اللاعب عاد إلى الملعب مرة أخرى بعد 17 يوماً.

ومع ذلك، غاب فالكاو مرة أخرى في مايو بسبب آلام في الظهر. وأنهى غلطة سراي الموسم في وصافة الدوري التركي الممتاز خلف بشيكتاش. 

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غلطة سراي يعلن إصابة فالكاو بفيروس كورونا التدريب إصابة فالكاو بفيروس كورونا

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