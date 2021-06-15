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منذر رياحنة: غردنا خارج السرب في "موسى" وهذا ما يجمعني بخالد الصاوي وآسر ياسين

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الفنان منذر رياحنة في برنامج the insider العربي أن مسلسل موسى الذي جمعه بمحمد رمضان غرد خارج السرب في شهر رمضان مشيراً الى أن مشاكل محمد رمضان لم تظلم العمل بل أن المسلسل موجه لفئة خاصة . 

رياحنة قال للإعلامي ايلي نخله ان كل من يريد أن يصبح ترند يقوم بالحديث عن محمد رمضان مشيراً الى ان رمضان من أخطر الممثلين و قدم دور خرافي في " موسى " 

منذر الذي قدم دور نوفل في المسلسل قال أن الشخصية أتعبته كثيراً و كشف أنه لا يحب أن يقدم هذا النوع من الشخصيات التي تتلون في المشهد نفسه . 

من جهة أخرى ، يستعد منذر لتقديم مسلسل من ٨ حلقات نحن عنوان " الثمانية " يتشارك في بطولته مع خالد الصاوي و آسر ياسين . 

و حول الشخصية التي سيقدمها ، قال منذر أنها شخصية غير مبالية و يقوم حالياً بزيادة وزنه ليقدمها بالطريقة التي يراها الافضل لهذا الكاركتير . 

و يستعد منذر أيضاً ليقدم عمل فانتازي مع الفنان الاماراتي حبيب غلوم .

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