خاص.. نجم بيراميدز يطلب الموافقة على انتقاله إلى الأهلي

كشف مصدر مقرب من نجم نادي بيراميدز عن حقيقة طلب إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم الرحيل رسمياً عن السماوي خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن اللاعب طلب من إدارة نادي بيراميدز الرحيل رسمياً عن الفريق بداية من الموسم الجديد حتى ينضم إلى صفوف النادي الأهلي الذي يرغب في ضم اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يريد حسم الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل وهي تعتبر أهم رغبة للاعب خلال الفترة الحالية.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن إبراهيم عادل نجم الفريق السماوي عقده ممتد حتي عام 2025 مع الفريق، ولكن يوجد مشكلة في عقد اللاعب وهي عدم وجود بصمة يد اللاعب على العقود المقيدة داخل إتحاد الكرة المصري.

وفوراً توجه "الفجر الرياضي" بسؤال المختصين حول هذا الموضوع وكان الرد حاسم حول هذا الأمر، وجاء الرد كالآتي: " في حالة إذا قدم اللاعب طعن على العقود المقيدة داخل إتحاد الكرة المصري بعدم صحة توقيعة، يتم إعتبار العقد المقيد لاغي، وفي حالة تقديم أي جهة أخري طعن على هذا العقد يتم إحتسابها متورطه في هذا الأمر مما يدعيها إلى إثارة البلبلة وهياج للرأي العام، ويتم محاسبتها قانونيا ".

جدير بالذكر أن إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز وقع للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.