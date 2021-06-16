برفقة كريم عبد العزيز.. أحمد حلمي يمازح جمهوره ومحبيه

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومحبيه صورة له مع صديقه الفنان كريم عبد العزيز وذلك عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر أحمد حلمي مع كريم عبد العزيز من داخل سيارة وعلق حلمي قائلا:"حد عنده تعليق اكتبه على الصورة دي ؟ وهكتب اسمه عليها ".





يذكر أن الحساب الرسمى ليونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان قد أعلن تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



