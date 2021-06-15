العرابي: اجتماع الدوحة خطوة موفقة.. ورسالة قوية لإثيوبيا بالتأييد العربي لمصر والسودان



وأضاف "العرابي" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك تصعيد موزون من الجانب المصري لهذه الأزمة، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد جهود دبلوماسية نشطة لحل هذه القضية من أجل الوصول إلى حل توافقي بين الثلاث دول.



وأشار إلى أن إثيوبيا باجتماع اليوم وصلت لها رسالة قوية أن هناك تأييد عربي لمصر والسودان في موقفهما في أزمة السد، مستطردًا "على إثيوبيا أن تراجع سياساتها وتعود إلى الداخل العربي والإفريقي خاصة أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومصر معنية بهذا الأمر بشكل مباشر".



وفيما يتعلق بالرسالة التي تلقاها الشيخ تميم بن حمد أمير قطر من الرئيس السيسي والذي يدعوه فيها إلى زيارة مصر قريبًا.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق "مصر بعد اتفاق العلا تمارس سياسة حريصة على التضامن العربي وإعادة اللحمة العربية، وهو عكس الوضع مع تركيا خاصة أنها تمثل تهديد واضح للأمن القومي العربي وهناك إصرار منها على فكرة التواجد التركي العسكري في ليبيا".

قال السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب في الدوحة لمناقشة أزمة سد النهضة يمثل خطوة موفقة، مشيرًا إلى أن جميع القرارات التي تم اتخاذها هي قرارات رصينة تعطي فرصة للجهود الدبلوماسية أن تسير إلى الأمام.