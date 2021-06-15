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السعودية تضرب أوزبكستان بثلاثية وتتأهل إلى التصفيات النهائية لمونديال قطر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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حسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة الرابعة بفوز عريض على أوزبكستان 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المونديالية.

 

وسجل ثلاثية "الأخضر" السعودي سلمان الفرج "هدفين" في الدقيقتين 25 و33، وعلي الحسن في الدقيقة 52.

 

 

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، ويأتي خلفه أوزبكستان برصيد 15 نقطة، ثم فلسطين برصيد 10 نقاط، ثم سنغافورة بـ7 نقاط، ويتذيل الترتيب اليمن بـ5 نقاط.

 

ويتأهل مباشرة إلى كأس آسيا المقررة في الصين عام 2023 وإلى المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، أصحاب الصدارة في المجموعات الـ8 بالإضافة لأفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني (بعد ضمان قطر المضيفة صدارة المجموعة الخامسة).

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