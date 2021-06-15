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لميس الحديدي: "كل اللي هيتحرش هيتصور ويتقبض عليه"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكدت الإعلامية لميس الحديدي أنه خلال الساعات الأخيرة كانت هناك أخبار سعيدة في قضايا تتعلق بالتحرش كونها احتوت على أحكام رادعة موجهة رسالة للنيابة والداخلية قائلة: هذا التحرك السريع هو تحرك يستحق الشكر ونقول لكم شكرًا، شكرًا، على هذا الجهد".

تابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON": "النهاردة من أهم الأخبار السعيدة فيما يخص الأحكام القضائية بهذا الشأن هو الحكم  بالسجن خمس سنوات لعشرة من المتهمين بالتحرش وتعرية سيدة الكرم، موجهة رسالة لها قائلة: " مبروك حقك رجع ياما، وأقدم التحية لها لأن هذه القضية مرت بمراحل عديدة بعد تعرضها لانتهاكات تتعلق بتعريتها وغيرها".
أضافت الحديدي: بالأمس أيضًا كان هناك واقعة تحرش تعرضت لها فتاة في مطار القاهرة حيث قام أحد الاشخاص بتصويرها  من الخلف وتمكنت السلطات من القبض عليه وتم إيقاف العامل في مطار القاهرة،ولكل سيدة تعرضت للتحرش ماتخفيش المتحرش شخص جبان ومجرم وصوري  المجرم".
واختتمت برسالة إلى المتحرشين: "كل ماهتتحرش هتتصور وتتفضح وتتجرس البنات ماعدتش بتخاف وهتقع في طائلة القانون كل من سيتم تصويره وهو يقوم بالتحرش أو هتك العرض سواء لفتاة أو سيدة لطفل سيتم القبض عليه".

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