Advertisements

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن صفقة تبادلية ضخمة وشيكة بين برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبطل البريميرليج في الموسم المنصرم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأشارت صحيفة تايمز البريطانية إلى أن برشلونة نجح في الحصول على خدمات ثنائي السيتيزنز سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا مجانا عقب نهاية عقدهما في الموسم الماضي.

 

ونوهت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من ذلك يبدو أن برشلونة لم يكتف بالتعاقد مع هؤلاء من صفوف بطل البريميرليج ويضع عينه على لاعبين آخرين.

 

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الصفقة التبادلية ستشمل انتقال الثنائي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو إلى برشلونة مقابل انضمام الثنائي سيرجيو روبرتو وعثمان ديمبلي إلى مانشستر سيتي.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تمت مناقشة هذا المقترح أثناء مقابلة جمعت خوان لابورتا رئيس برشلونة وماتيو أليماني المدير الرياضي للبرسا مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في بطولة كأس الأساطير للجولف بمايوركا.

 

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك ترحيب من الناديين بعقد تلك الصفقة ليس رياضيًا فقط وإنما اقتصاديًا أيضًا من أجل موازنة الحسابات وهو الأمر الذي من شأنه تجنب المزيد من الخسائر في سنة مالية سلبية بسبب وباء فيروس كورونا.

 

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أهمية تلك الأسماء في الناديين إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن لدى سيلفا وكانسيلو الرغبة في الانتقال إلى كامب نو بالرغم من امتداد عقديهما لصيف 2025.

 

ولفتت الصحيفة البريطانية أن نفس الأمر بالنسبة لسيرجيي روبرتو الذي يعتبر لاعبا مميزا بالنسبة لبيب جوارديولا الذي أبدى إعجابه به في الكثير من المناسبات.

 

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه عندما ينتهي عقد عثمان ديمبلي في كامب نو في نهاية الموسم المقبل وسيكون مكسبا كبيرا لبرشلونة التخلص منه في صفقة تبادلية في الصيف الحالي.

 

وأردفت الصحيفة البريطانية أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال الثنائي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو يمتلك علاقة رائعة مع خوان لابورتا رئيس برشلونة وبالتالي لا توجد أي أزمة بالنسبة لهذا الثنائي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن برشلونة سيكون عليه ضرورة إقناع لاعبيه بقبول تلك الصفقة باعتبار أنهما يمكنهما التفاوض على مستقبلهما بحرية بحلول يناير المقبل.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

منذ ساعتين

صفقة مفاجئة معروضة على الزمالك

منذ ساعة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ ساعة و 21 دقيقة

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 5 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ 41 دقيقة

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. نجم بيراميدز يطلب الموافقة على انتقاله إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:43 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

11:23 م

صفقة مفاجئة معروضة على الزمالك

11:00 م

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

11:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة