الخطيب يشكر السفير المصري في تونس

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس، الشكر إلى السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وأشاد الكابتن الخطيب بالجهود الكبيرة التي قام بها طاقم السفارة لإنهاء إجراءات الدخول، وتأكيد السفير إيهاب فهمي استعداد السفارة لتوفير كل احتياجات البعثة.





وأثنى رئيس النادي على الدور الكبير لطاقم السفارة المصرية، واهتمامها بفريق الأهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر لها السادسة مساء السبت القادم على ملعب حمادي العقربي برادس.





ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إلى مطار قرطاج بتونس، بعد رحلة طيران استغرقت ٣ ساعات ونصف الساعة.