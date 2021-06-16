مدحت العدل: "لعبة نيوتن" الأكثر اكتمالًا.. و"الاختيار 2" الأنجح في مسلسلات رمضان



أكد الدكتور مدحت العدل، السيناريست والكاتب الفني، أنه يتعامل مع شباب الصاعد في عائلة العدل ويقدم لهم خبرته وهم يقدمون له الصعود والتمرد ووجه النظر المختلفة والخروج من طقوس القديم، منوهًا الى أن عائلته من فنانين الانتاج فى مجتمع المنصورة.



وأضاف "العدل"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تداخلهم معًا في العمل يسبب الكثير من الاختلاط على الجمهور، حيث إن هناك من يتحدث معه في الانتاج وهو لا يعرف عنه، كما أن عائلة العدل الصاعدة بها مهندسة ديكور ومخرج صاعد.



وأوضح أنها شاهد في رمضان 2021 على مسلسلات الاختيار 2 ولعبة نيوتن ومسلسل موسى والقاهرة كابول، كما أنه لم يكن قادر على متابعة كم كبير من المسلسلات لضيق الوقت، منوهًا على أن اشتمال "الاختيار 2" على ملامح انسانية بسبب تفوقه على الموسم الأول، مشددًا على أن الحلقة الثانية في "القاهرة كابول" أعظم حلقات الدراما في مصر، كما أن لعبة نيوتن الأكثر اكتمالًا هذا الموسم، "مسلسلات رمضان كان فيها زعيق كتير".