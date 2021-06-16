أغسطس المقبل.. موعد عرض مسلسل "عودة الضال" للنجم بيومى فؤاد



يواصل صناع عمل مسلسل "عودة الأب الضال"، تصوير المشاهد المتبقية لهم، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.



وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريحات صحفية له عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية، حيث قال إنه من المقرر عرض المسلسل "عودة الأب" خلال شهر أغسطس المقبل.



يذكر أن "عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.