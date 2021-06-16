مدحت العدل: عرض الجزء الثاني من "بـ 100 وش" العام المقبل"



أكد الدكتور مدحت العدل، السيناريست والكاتب الفني، أنه شارك في انتاج المسلسل الكوميدي "بـ100 وش" وحقق نجاح كبير بعيد عن الموسم الرمضاني الماضي، مشيرا إلى أن البعض تحدثوا بعدم انتاج جزء تاني من المسلسل وأنه استنفز أغراضه.



وأضاف "العدل"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السنة المقبلة سيكون هناك عرض للجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، مشيرا الى أن الموسم لا يرتبط الآن برمضان، لذلك من الممكن أن يتعرض الجزء التاني خارج رمضان؛ بسبب المنصات وفكرتهم المختلفة.



وأوضح أنه يجب التفكير قبل التصوير بان يكون المسلسل الذي يستحق أن يعرض في 10 حلقات فقط أن يطبق في 10 حلقات لا بـ30 حلقة، منوهًا على أنه يفضل المسلسلات في 15 حلقة، مؤكدًا أن مسرحية "كوكو شانيل" الخاصة بالنجمة شريهان ستعرض على منصة "شاهد"، ولم يتم تصوير غير هذه المسرحية.