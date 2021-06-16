Advertisements

عصام عجاج ينسحب على الهواء.. وعن قانون الأسرة: "زفت"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:03 ص
عصام عجاج المحامي
عصام عجاج المحامي
كساب أحمد
Advertisements
نشبت مشادة كلامية على الهواء، ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، بين عصام عجاج المحامي، وولاء عادلي، المحامية، والدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية، وذلك بعد تصريحات عصام العجاج وقوله: "قانون الأسرة قانون زفت".

وقال عصام عجاج المحامي، ساخرًا: "الست اللى تطلق من زوجها، متاخدش نص ثروته فقط.. لا تاخد نص قلبه ونصف فشته.. فين السيدات الموجودة بالشارع؟"

فيما أشارت المحامية ولاء عدلي، إلى أن الدعوى بحصول الزوجة على نصف ثروة الزوج في حالة الطلاق أمر غير قابل للتطبيق، مشددة على ضرورة تعويض المرأة التي يتم طلاقها ودون أخذ رائيها.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية،:"نحن ندافع عن السيدات من القهر والظلم، وخاصة فيما يتعلق بالرؤية وتداعيات الطلاق العنيفة التي تتعرض لها".

وواجهت الدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية، المحامي عصام عجاج، وقالت له: "ما الحل القانوني لحصول المرأة على حقوقها.. ليس لديك حلول"، قبل تنشب المشادة بينها على الهواء، قبل تدلخ الإعلامية بسمة وهبة، وتقول له: "وطي نبرة صوتك أنت مش في حوار مش خناقة"، كما رفضت استكمال حلقتها معه على الهواء، معقبة: "مش هكمل الحلقة بأسلوبك المرفوض ده".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قانون الأسرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يوم

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 8 ساعات

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ ساعة و 28 دقيقة

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

خاص.. نجم بيراميدز يطلب الموافقة على انتقاله إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ أقل من ساعة

صفقة مفاجئة معروضة على الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محامي: رفع سن الحضانة كان سببا في زيادة حالات الطلاق

محام: "توثيق الطلاق سيهدم المجتمع".. والإبراشي يواجهه بسؤال محرج

مشادة على الهواء بسبب أسباب قضايا الخلع.. " مأكلش الكلب" (فيديو)

عصام حجاج: مشروع قانون الأحوال الشخصية ظالم ويهدم الأسرة (فيديو)

إيمان الريس تكشف سبب صدمة بعض الفتيات في بداية زواجهن (فيديو)

«استشاري العلاقات الأسرية» تحذر من صفحات التواصل: بتخرب البيوت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:43 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

11:23 م

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

11:40 م

صفقة مفاجئة معروضة على الزمالك

11:00 م

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة