موسيماني يطالب الأهلي بتدعيم هذا المركز

طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بتحقيق طلباته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعقدت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، جلسة مع المدير الفني، منذ عدة أيام قليلة من أجل مناقشة تطورات المرحلة.





وتمسك المدير الفني، بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تعويض العجز التهديفي الذي يلاحق الفريق مؤخرًا.





ويأتي طلب موسيماني، بعد غياب التوفيق عن مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ثنائي هجوم الفريق، بالفترة الأخيرة وهو ما يؤثر على نتائج المباريات.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.