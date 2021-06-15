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موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:58 م
أميرة فطيم
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يواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم 1 يوليو المقبل، على ملعب الأهلي السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.
ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة، فيما يأتي الزمالك في الصدارة برصيد 55 نقطة.
يذكر أن النادي الأهلي يستعد لخوض مباراة نارية أمام فريق الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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