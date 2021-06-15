موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

يواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم 1 يوليو المقبل، على ملعب الأهلي السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.





ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة، فيما يأتي الزمالك في الصدارة برصيد 55 نقطة.





يذكر أن النادي الأهلي يستعد لخوض مباراة نارية أمام فريق الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.