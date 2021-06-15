Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
يواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم 1 يوليو المقبل، على ملعب الأهلي السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.

ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة، فيما يأتي الزمالك في الصدارة برصيد 55 نقطة.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لخوض مباراة نارية أمام فريق الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ ساعة و 28 دقيقة

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 8 ساعات

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مفاجئة معروضة على الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

خاص.. نجم بيراميدز يطلب الموافقة على انتقاله إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يوم

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:43 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

11:23 م

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

11:40 م

صفقة مفاجئة معروضة على الزمالك

11:00 م

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة