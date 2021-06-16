عضو مكافحة كورونا عن انجذاب المغناطيس لأماكن اللقاح: "هذا الأمر لا يعنينا"

علق الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، على الشائعات التي انتشرت أخيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بانجذاب المغناطيس لأماكن أخذ اللقاح في الذراع، بحجة إحتوائه على مادة الحديد.





وقال "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "لا صحة لوجود أي علاقة بين انجذاب المغناطيس لجسم الإنسان، واللقاحات المختلفة.. والصراحة الشائعات دي تدعو للضحك والمثل الي بيقول إذا كان الي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل".





وأكد على عدم احتواء مادة اللقاح على مادة الحديد أو الألومنيوم نهائيًا كون الأخير لا ينجذب بالأساس إلى المغناطيس نهائيًا، قائلًا: "كل الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي فيديوهات ساخرة للضحك والسخرية ليس إلا".



