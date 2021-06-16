أولى الرحلات السياحية الإماراتية تصل إلى شرم الشيخ

استقبل مساء اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، أولى الرحلات السياحية الوافدة على خطوط طيران شركة فلاى دبي "Fly-Dubai" والتي وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك مطار شرم الشيخ الوجهة الثانية للشركة في مصر بعد مطار برج العرب الدولي.



