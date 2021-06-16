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أولى الرحلات السياحية الإماراتية تصل إلى شرم الشيخ
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:22 ص
حسام زيدان
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استقبل مساء اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، أولى الرحلات السياحية الوافدة على خطوط طيران شركة فلاى دبي "Fly-Dubai" والتي وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك مطار شرم الشيخ الوجهة الثانية للشركة في مصر بعد مطار برج العرب الدولي.
وكان في استقبال السائحين الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الهدايا التذكارية والورود، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
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