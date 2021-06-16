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ممثلة "الصحة العالمية" في القاهرة توجه رسالة إلى المصريين

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:01 ص
نعيمة القصير
نعيمة القصير
شيماء حسن
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وجهت نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسالة طمأنة إلى المصريين بخصوص لقاحات فيروس كورونا، مناشدة بضرورة الإسراع على التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي اللقاح.

وأضافت "القصير" في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أن الاستخدام الطارئ للقاحات من منظمة الصحة العالمية وأغلب المنظمات الدولية لأن الدراسات حتى الآن مازالت مستمرة".

وتابعت: "لأول مرة يتم إنتاج اللقاحات بوتيرة سريعة في تصنيع اللقاحات، لأنه عادة يأخذ تصنيع اللقاحات وقت طويل، ولكن النتائج حتى الآن جيدة، والأفضل أن يتم أخذ اللقاح لأن منافعه أفضل بكثير من مخاطره".

واستطردت "هيئة الدواء المصرية مفخرة لنا وموجودة على المستوى الدولي في منح الترخيص الطارئ، من أجل ضمان الجودة والفعالية والمأمونية وأخذوا وقت ويقوموا بالدراسة على كفاءة المستويات من أجل متابعة فعاليتها وأمانها".

واستكملت حديثها أنه "كان هناك تردد أو خوف أو معارضة فيما يتعلق باللقاحات، ويجب على وسائل الاعلام أن تقوم بتوصيل الرسائل الصحيحة خاصة الرسائل التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضم المعلومات المغلوطة بخصوص اللقاح".

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