وزيرة الصناعة تدعو الشباب للاستفادة من جهاز تنمية المشروعات

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة "حياة كريمة تُنفذ على 3 محاور، الأول للبنية الأساسية لترميم المنازل ودور الرعاية ومحطات الصرف والمحور الثاني للتنمية المجتمعية والثالث للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المسؤولة عن التنمية الاقتصادية بجانب العديد من الجهات والوزارات الشريكة في هذا المحور، معلقة: " "إذا لم يتم توفير دخل لائق للمواطنين لن يشعروا بالتحسين الذي تم في القرى".





وأضافت "جامع" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر" اليوم الثلاثاء، أن جهاز تنمية المشروعات أجرى مسحا لـ1500 قرية قبل إجراء دراسات الجدوى لـ150 مشروعا سيتم تنفيذها في تلك القرى، موضحة أنه تم إجراء دراسات جدوى لتنفيذ مشروعات صناعات معدنية وزراعية وغذائية وتربية ماشية واستزراع سمكي وصناعات بلاستيكية وحرف يدوية.



