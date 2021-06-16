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بإطلالة جريئة.. رولا سعد تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت رولا سعد فى الصور بإطلالة جريئة، أثناء قضاء عطلتها الصيفية مرتدية ملابس البحر، معتمدة على تسريحة شعر جذابة ومكياج خفيف أبرز جمال ملامحها.


وحققت أغنية الفنانة رولا سعد، الجديدة «لاغيني تلاقيني»2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب، في 5 نوفمبر الماضي.


أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.

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