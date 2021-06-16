أمير رمسيس: يوسف شاهين غير حياتي بالكامل (فيديو)

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يجد فرقًا بين العمل التلفزيون أو السينمائي، معقبا: "أنا عملت التجربة التلفزيونية مرة واحدة، ومش مستبعد اكرر التجربة مرة تانية".





وتابع "رمسيس"، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا ياهي"، المذاع على فضائية "دريم"، أن تجربته مع المخرج يوسف شاهين غيرته بشكل كبير، ليس فقط كمخرج، بل في الحياة ككل.



