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أمير رمسيس: يوسف شاهين غير حياتي بالكامل (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:00 ص
أمير رمسيس ويوسف شاهين
أمير رمسيس ويوسف شاهين
كساب أحمد
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قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يجد فرقًا بين العمل التلفزيون أو السينمائي، معقبا: "أنا عملت التجربة التلفزيونية مرة واحدة، ومش مستبعد اكرر التجربة مرة تانية".

وتابع "رمسيس"، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا ياهي"، المذاع على فضائية "دريم"، أن تجربته مع المخرج يوسف شاهين غيرته بشكل كبير، ليس فقط كمخرج، بل في الحياة ككل.

وأضافت: "يوسف شاهين كان معطاء جدًا، كان يعلمك سينما، ومسرح، ويكلمك في حياتك وعلاقتاك، تجربي معه خلتني انسان مختلف، وليس فقط مخرط مختلف".

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