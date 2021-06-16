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وزير الخارجية الأسبق: مطلوب اصطفاف إفريقي ضد إثيوبيا بجانب العربي (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:51 ص
محمد عرابي
محمد عرابي
داليا الحسين
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علق السفير محمد عرابي، وزير الخارجية الأسبق، على اجتماع وزراء خارجية العرب في الدوحة بقطر بشأن سد النهضة قائلًاً: "دخلنا في مرحلة حاسمة في هذا النزاع، والاجتماع جيد ويحسب للدبلوماسية المصرية والسودانية لطلب هذا الاجتماع".

وقال "عرابي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "لدينا مسار آخر مع مجلس الأمن وهذا ليس موضوعًا سهلًا ولا بد أن تتفق عليه الخمس دول الكبار والدبلوماسية المصرية لديها القدرة على تحقيق هذا معربا عن أمله ألا يكون مثل الاجتماع الأول مجرد بيان صحفي ليس له قوة التزام من الدول.

وتابع وزير الخارجية الأسبق: "المؤتمر الصحفي كان بين وزير خارجية قطر وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط"، يوضح بأنه من الممكن أن أن تكون هناك خطوات تصعيدية من قبل الدول العربية، معقبا: " الطبيعي أنك لا تقدم كل كروتك مرة واحدة خاصة مع التعنت الإثيوبي الذي أصبح واضحًا".

وأكمل محمد العرابي: "مصر تمتلك علاقات متميزة مع الدول الأفريقية ومصر تتحرك في إطار استراتيجية واسعة لسد الثغرات التي قد تستغلها اثيوبيا ضدنا"، مؤكدا أن إثيوبيا انتهكت القانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة".

ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر تتعامل في ملف مفاوضات سد النهضة بحكمة وصبر كبير"، مردقا: "مطلوب اصطفاف أفريقي ضد إثيوبيا لكونها تقوم بتشكيل بؤرة توتر القارة في غنى عنها".

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