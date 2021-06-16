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تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:09 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استنكاره من تصريح الإعلامي زين توفيق، مذيع "الجزيرة"، عبر صفحته على "تويتر"، تعقيبًا على حوار السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع فضائية "الجزيرة"، والذي قال فيه: " الميكروفون ما بيتغيرشي، اللي تغير قلبك انت..وعجبي"، قائلًا: "كلام حواري".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مخاطبًا زين توفيق: "انتظر طردك من الجزيرة قريبًا، فأنت تعمل في الجزيرة بوق للإخوان وكاره لمصر، ولا أعلم سبب كرهك لمصر، وهذا الكلام عيب".

وتابع،: "ميكرفون الجزيرة تغير، والتعليمات الواردة للقناة تغيرت، ومديرك تغير ومدير برنامجك تغير وانت ستتغير قريبًا، فهذا كلام غير مقبول ولف ودوران وغمز ولمز، عايز اشوف هتغطي ازاي خبر لقاء وزير الخارجية بالأمير تميم بن حمد لتسليمه رسالة من الرئيس السيسي، وعايز أشوف هيغطي ازاي لما تميم ييجي يزور مصر".

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