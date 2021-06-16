Advertisements

دورتموند يعثر على بديل سانشو

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبت نادي بوروسيا دورتموند في توفير بديل لمهاجمه الإنجليزي جادون سانشو هذا الصيف، تحسبًا لرحيل الأخير عن ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "بيلد"، فإن الفريق الألماني دخل مع العديد من الأندية الراغبة في ضم دونيل مالين، مهاجم آيندهوفن الهولندي، مما قد يصعّب مهمته نحو التعاقد معه".

وأضافت:" ويرغب نادي ليفربول في الظفر بتوقيع صاحب الـ22 عامًا، حيث دخل النادي الإنجليزي في مفاوضات بالفعل بشأن ضمه".

وتابعت:"وجاءت رغبة الليفر في ظل إمكانية رحيل المهاجم المصري محمد صلاح عن ملعب أنفيلد، مما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب للبحث عن بديل له".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن الإيطالي مينو رايولا هو وكيل المهاجم الشاب، مما يجعل دورتموند أقرب له، نظرًا للعلاقة التي نشأت بين الطرفين في الفترة الأخيرة بعد انضمام النرويجي إيرلينج هالاند لأسود الفيستيفال.

والجدير بالذكر أن تستكمل المفاوضات بين دورتموند ومسؤولي آيندهوفن عقب انتهاء الدولي الهولندي من مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020.

أخبار تهمك

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عصام عجاج ينسحب على الهواء.. وعن قانون الأسرة: "زفت"

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يوم

ميدو يكشف خدعة الترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مفاجئة معروضة على الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| 37 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

منذ 14 دقيقة

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 6 ساعات

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بتدعيم هذا المركز

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:33 م

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

11:23 م

عاجل| 37 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

01:13 ص

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

11:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة