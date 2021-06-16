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دورتموند يعثر على بديل سانشو
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:25 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبت نادي بوروسيا دورتموند في توفير بديل لمهاجمه الإنجليزي جادون سانشو هذا الصيف، تحسبًا لرحيل الأخير عن ملعب سيجنال إيدونا بارك.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "بيلد"، فإن الفريق الألماني دخل مع العديد من الأندية الراغبة في ضم دونيل مالين، مهاجم آيندهوفن الهولندي، مما قد يصعّب مهمته نحو التعاقد معه".
وأضافت:" ويرغب نادي ليفربول في الظفر بتوقيع صاحب الـ22 عامًا، حيث دخل النادي الإنجليزي في مفاوضات بالفعل بشأن ضمه".
وتابعت:"وجاءت رغبة الليفر في ظل إمكانية رحيل المهاجم المصري محمد صلاح عن ملعب أنفيلد، مما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب للبحث عن بديل له".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن الإيطالي مينو رايولا هو وكيل المهاجم الشاب، مما يجعل دورتموند أقرب له، نظرًا للعلاقة التي نشأت بين الطرفين في الفترة الأخيرة بعد انضمام النرويجي إيرلينج هالاند لأسود الفيستيفال.
والجدير بالذكر أن تستكمل المفاوضات بين دورتموند ومسؤولي آيندهوفن عقب انتهاء الدولي الهولندي من مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020.
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