دورتموند يعثر على بديل سانشو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبت نادي بوروسيا دورتموند في توفير بديل لمهاجمه الإنجليزي جادون سانشو هذا الصيف، تحسبًا لرحيل الأخير عن ملعب سيجنال إيدونا بارك.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "بيلد"، فإن الفريق الألماني دخل مع العديد من الأندية الراغبة في ضم دونيل مالين، مهاجم آيندهوفن الهولندي، مما قد يصعّب مهمته نحو التعاقد معه".





وأضافت:" ويرغب نادي ليفربول في الظفر بتوقيع صاحب الـ22 عامًا، حيث دخل النادي الإنجليزي في مفاوضات بالفعل بشأن ضمه".





وتابعت:"وجاءت رغبة الليفر في ظل إمكانية رحيل المهاجم المصري محمد صلاح عن ملعب أنفيلد، مما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب للبحث عن بديل له".





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن الإيطالي مينو رايولا هو وكيل المهاجم الشاب، مما يجعل دورتموند أقرب له، نظرًا للعلاقة التي نشأت بين الطرفين في الفترة الأخيرة بعد انضمام النرويجي إيرلينج هالاند لأسود الفيستيفال.





والجدير بالذكر أن تستكمل المفاوضات بين دورتموند ومسؤولي آيندهوفن عقب انتهاء الدولي الهولندي من مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020.



