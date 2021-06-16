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"الحديدي" تجري تجربة على الهواء لكشف حقيقة انجذاب الحديد لمكان اللقاح (فيديو)
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:31 ص
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على شائعة انجذاب المعادن لأي شخص يحصل على لقاح كورونا في مكان الحقن، بإجراء تجربة على الهواء لمعرفة مدى استجابة ذراعها للانجذاب للمغناطيس.
وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "أهو الموبايل على دراعي، وأنا حاصلة على لقاح سينوفارم، ولم يحدث انجذابا للمغناطيس".
وأضافت أن شائعة هو مادة مغناطسية في لقاح كورنا بدأ في دول أجنبية حول لقاح فايزر، وبعد ذلك قام بعض المصريين بتقليد هذه الشائعة.
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