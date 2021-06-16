عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

شنت طائرات إسرائيلية هجومًا على موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية في خبر عاجل.





كانت المساعي المصرية نجحت في وقت سابق، في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.



