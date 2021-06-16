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عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
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شنت طائرات إسرائيلية هجومًا على موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية في خبر عاجل.

كانت المساعي المصرية نجحت في وقت سابق، في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

جاء ذلك بعد فترة اشتد فيها تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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