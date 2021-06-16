كارتيرون: الزمالك لديه مشاكل إدارية.. والأهلي بايرن مصر

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض الحقائق حول أزمات نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.





وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك " أن الزمالك به بعض المشاكل الإدارية ولكن الجميع في النادي يحب الزمالك كثيرا وهذا التناقض من أسباب حبي للعمل في مصر".





وأضاف المدرب الفرنسي:" أن الأهلي منظم بشكل كبير والأهلي هو بايرن ميونيخ مصر هو مثل الآلة ويعمل بشكل منهجي ومنظم".





وزاد: "الموسم الماضي كل الأندية كانت متفقة على أن الأهلي يستحق لقب الدوري، ولذلك كان من غير الطبيعي أن نلعب الموسم لنهايته واتحاد الكرة ضغط على الأندية لاستكمال البطولة وهذا تسبب في الكثير من الأزمات المادية وإجهاد اللاعبين".





أشار، إلى أنه لا يفهم كيف أن الأهلي يجلس كل هذه الفترة دون أن يلعب مباريات ولم أشاهد في حياتي هذا الفارق الكبير من المباريات بين الفرق المنافسة.





وواصل "الدوري في مصر هو الأعلى في إفريقيا ويقترب في مستواه من الدوري السعودي ومستوى الكثير من الفرق ممتاز ولكن نطالب بالمزيد من التنظيم والمزيد من تكافؤ الفرص لتكون المسابقة عادلة".





وأتم حديثة قائلا " كنا نريد أن نلعب أكبر عدد من المباريات ونحقق الانتصار لنوسع الفارق في النقاط مع الأهلي، ولكن ليس بهذا الفارق الكبير من المباريات بيننا وبين الغريم التقليدي".



