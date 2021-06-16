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"دونزي الحسيني": الفن يزيد من تفوق الطفل دراسيًا (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:06 ص
دونزي الحسيني
دونزي الحسيني
داليا الحسين
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قالت دونزي الحسيني، الفنانة التشكيلية، إن الطفل إذا جلس أربع أو 6 ساعات في الرسم، فهذا ينعكس على الطفل ويزيد من تفوقه أكاديميا، ويغير في شخصيته بشكل إيجابي للغاية، معقبة: "الطفل يزيد من الثقة بالنفس".

وتابعت "الحسيني"، خلال لقائها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الطفل لا يخشى من وضع أي لون في اللوحة، ويتعامل بتلقائية، وهذا يؤدي إلى خروج بعض اللوحات في منتهى الجمال.

وأضافت أن الطفل يستطيع الوصول إلى أي إجابة من خلال الإنترنت، وبهذا يرى الطفل أنه بإمكانه الاعتماد على نفسه، وليس في حاجة لسؤال الأب أو الأم على غير معلومة، معقبة: "زمن الأطفال الحالي صعب للغاية".

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