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إرشادات مهمة للسيدات خلال فترة الحمل (إنفوجراف)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:40 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجهت خلاله مجموعة من الإرشادات التى يجب أن تتبعها الأم خلال فترة الحمل، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

جاءت تلك الإرشادات كالتالي:
_ الانتظام في الزيارات للوحدة الصحية يساعدك على الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية.

_ التطعيم بـ"توكسيد التيتانوس" يحميكى ويحمى جنينك من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي الذي يؤدي للوفاة.

_ التغذية السليمة أثناء الحمل تحميكِ وتحمي طفلك من الأمراض.

_ المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل (مرة كل شهر على الأقل) مهمة للوصول إلى ولادة آمنة.

_ المباعدة بين الولادات من 3-5 سنوات مفيدة لصحتك وصحة طفلك.

_ الولادة في المؤسسات الصحية على أيدي متخصصين هي أضمن وسيلة للحفاظ على حياتك وحياة طفلك.

_ يمكنك الحصول على الرعاية الصحية المستمرة لطفلك بالمجان من مراكز رعاية الأمومة والطفولة، والمراكز والوحدات الصحية.

وناشدت وزارة الصحة، الأم الحامل، بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية تابعة للكشف المبكر على الأمراض المنتقلة من الأم للجنين مثل الالتهاب الكبدي B، وبكتيريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وعلاجها مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.
إرشادات مهمة للسيدات خلال فترة الحمل (إنفوجراف)
إرشادات مهمة للسيدات خلال فترة الحمل (إنفوجراف)

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